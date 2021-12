DIRECT. Référendum en Nouvelle-Calédonie : suivez les résultats et les réactions de la troisième et dernière consultation sur l'indépendance

Ce qu'il faut savoir

"Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" C'est encore la question à laquelle sont invités à répondre, dimanche 12 décembre, environ 185 000 électeurs de l'archipel du Pacifique Sud. Il s'agit pour eux de la troisième et dernière opportunité de se prononcer sur leur indépendance dans le cadre de l'accord de Nouméa. Comme lors des consultations de 2018 et 2020, deux camps s'affrontent : les indépendantistes d'un côté, les loyalistes de l'autre. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7 heures heure locale (soit depuis samedi soir à 21 heures, heure de Paris). L'annonce des résultats est attendue à partir de 10 heures (heure française). Suivez notre direct.

Les indépendantistes appellent à "rester à la maison". Mi-octobre, les indépendantistes ont pris tout le monde de court en annonçant que cette ultime consultation se déroulerait sans eux. Ils considèrent que l'épidémie de Covid-19 rendait "impossible" la tenue d'une "campagne équitable" à cause des nombreux décès et des restrictions sanitaires. L'archipel, qui a vécu sans le virus pendant un an et demi, a en effet été rattrapé à la rentrée, avec un bilan de 280 décès, touchant majoritairement les Kanak.

Deux fois "non". Jusqu'ici, le "non" à l'indépendance l'a emporté lors des deux précédents référendums mais les résultats étaient plus serrés que prévus : 56,67% des suffrages lors du premier scrutin de novembre 2018, puis 53,26% à l'occasion du deuxième scrutin d'octobre 2020. Pour cette troisième et dernière consultation, ce sont environ 185 000 électeurs qui peuvent se rendre dans les isoloirs.

Environ 2 000 renforts arrivés sur place. Pour assurer la sécurité du référendum, 1 400 gendarmes, 250 militaires et une centaine de policiers ont été envoyés en renforts. Le tout accompagné de 160 véhicules légers, 30 engins blindés, deux hélicoptères Puma et un avion Casa de l'armée. L'antenne locale du GIGN a aussi été renforcée "pour faire face à tous types de situation", ont expliqué les autorités. Malgré leur appel à la non-participation, les leaders indépendantistes exigent le calme.

Une menace cyclonique au-dessus des bureaux de vote. Le référendum sur l’indépendance en Nouvelle-Calédonie sera placé sous le signe d’une préalerte cyclonique qui oblige la population à rester vigilante. Le phénomène, classé pour l'instant en dépression tropicale faible, se situe actuellement au sud de l'archipel des îles Salomon et devrait progressivement concerner la Nouvelle-Calédonie jusqu’à mardi, en se renforçant.

Le ministre des Outre-mer est sur place. Sébastien Lecornu est arrivé en Nouvelle-Calédonie vendredi soir. Mais les indépendantistes ont déjà indiqué qu'ils ne discuteraient pas avec lui en raison du maintien par le gouvernement de la date du 12 décembre.