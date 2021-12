DIRECT. "On est à un peu plus de 130 cas du variant Omicron" détectés en France, déclare Gabriel Attal

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: En marge de sa visite à Marseille, Jean Castex souligne que "le taux de reproduction commence à décélérer". Au micro de France Bleu Provence, il se veut rassurant sur la rentrée scolaire de janvier : "Il faudrait que la situation sanitaire soit catastrophique pour recourir à la fermeture des écoles, ce n'est pas nos intentions."

: Il est 9 heures, voici l'essentiel de l'actualité de la matinée :



• Les départs en vacances vont-ils être perturbés ? Après le dépôt d'un préavis de grève pour ce week-end sur l'axe Sud-Est, le gouvernement promet de "mettre tout le monde autour de la table" pour "minorer l'impact de cette grève sur les Français".









• Un appel à la grève nationale est lancé dans les écoles, à partir d'aujourd'hui, pour dénoncer la "précarité" dans le secteur périscolaire. Des perturbations sont attendues dans les centres de loisirs, les accueils périscolaires et les cantines.









• Ils risquent de voir leur pass sanitaire désactivé dès demain. Environ 400 000 Français de plus de 65 ans, vaccinés depuis au moins sept mois et éligibles au rappel vaccinal, n'ont pas encore reçu leur dose supplémentaire.



• La dépression tropicale Ruby, qui touche la Nouvelle-Calédonie, a atteint Nouméa avec des rafales à 135 km/h. Plusieurs axes routiers sont coupés sur le territoire. Nos collègues de Nouvelle-Calédonie La 1ère vous proposent un direct.

: "Il n'y a jamais eu autant de tests qu'aujourd'hui." Le porte-parole du gouvernement s'oppose à tout retour de la gratuité totale des tests. Il rappelle que "plus de 90% des Français" sont déjà éligibles à des tests gratuits : "les vaccinés, les mineurs et les cas contacts".

: "On a été clairs sur les règles. (...) A partir du 15 décembre, le pass sanitaire est conditionné à la dose de rappel."



Gabriel Attal confirme que les plus de 65 ans entièrement vaccinés depuis plus de sept mois verront leur pass sanitaire suspendu à compter de demain s'ils n'ont pas reçu la dose de rappel à laquelle ils sont éligibles depuis plus de trois mois.

: Le gouvernement va-t-il serrer davantage la vis face à la cinquième vague ? "Il n'est pas prévu de changer les règles", assure le porte-parole de l'exécutif, Gabriel Attal, sur franceinfo. Selon lui, 133 cas du variant Omicron ont désormais été détectés dans le pays.





: Les plus de 65 ans qui n'ont pas encore reçu leur rappel vaccinal pourraient-ils bénéficier d'un délai supplémentaire avant la suspension de leur pass ? Peu probable, car la campagne de rappel leur est ouverte depuis déjà plus de trois mois et car ils sont prioritaires, sans rendez-vous, dans les centres de vaccination.

: Selon les informations de notre journaliste Solenne Le Hen, 5% des plus de 65 ans vaccinés depuis au moins sept mois, soit 400 000 personnes, devraient voir leur pass sanitaire désactivé à partir de demain, faute d'avoir reçu leur injection de rappel. Leur QR code sera réactivé dès leur dose de rappel reçue.

• Faire un test le jour-même ou la veille, limiter le nombre de convives, s'assurer que les plus fragiles ont bien reçu une dose de rappel... Le ministère de la Santé a publié les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes de fin d'année.



• Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont dévoilé, hier soir, les contours de la cérémonie d'ouverture. Pour la première fois de l'histoire, le spectacle aura lieu hors d'un stade, sur la Seine, devant 600 000 personnes.