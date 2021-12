Après près de deux ans de pandémie, "les Français savent à peu près comment il faut faire. Je ne suis pas dans cette infantilisation à fliquer le Noël des Français", a affirmé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce mardi sur franceinfo, refusant de donner d'autres recommandations sanitaires que celles du Conseil scientifique aux Français pour passer les fêtes de Noël. D'ailleurs, "il n'est pas prévu de changer les règles" sanitaires en France ces prochains jours, malgré la percée du variant Omicron.

"Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 130 cas je crois, 133 cas, qui ont été détectés", a-t-il annoncé. "On séquence beaucoup, on crible l'essentiel des cas positifs qui sont détectés en France, on fait plus de 10 000 séquençages par semaine, ce qui nous permet d'identifier assez largement les cas sur notre sol et évidemment d'avoir une vigilance particulièrement accrue sur les conditions d'isolement, de cas contacts", explique-t-il. Il estime "certain" le fait qu'il y a "probablement plus de cas que ceux qui sont séquencés, les 133 que j'ai évoqués".

Covid-19 : il "n'est pas prévu de changer les règles" d'ici Noël, déclare Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sur franceinfo pic.twitter.com/YlqF63DZiZ — franceinfo (@franceinfo) December 14, 2021

Gabriel Attal continue à défendre le choix fait "de la responsabilité des Français" et de l'incitation "à la prudence. Il y a déjà eu un Noël sous Covid-19. A l'époque, je venais sur les plateaux télévisés, on me disait vous êtes fous de laisser les Français aller faire Noël en famille, comme ils veulent, se déplacer en France, les contaminations vont exploser début janvier. On a assumé ce choix et il n'y a pas eu d'explosion des contaminations début janvier" 2021, se souvient-il.