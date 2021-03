"Envoyé spécial" du jeudi 4 mars 2021

Proximité, rencontres, immersion. Chaque jeudi, Elise Lucet présente "Envoyé spécial", au contact de celles et ceux qui participent aux reportages.

Au sommaire :

Ma nouvelle vie d'artiste

Covid oblige, les artistes, musiciens ou comédiens, sont privés de public et réduits au silence.. Qu'à cela ne tienne, certains comptent se faire entendre et réinventent leur métier. Parmi eux, Jean-Louis Aubert. Confiné à la campagne, il chante désormais en direct sur les réseaux sociaux, en attendant de donner un grand concert... virtuel. Une aventure artistique et un nouveau rapport avec ses fans.

Sur les planches de l’Olympia et de certains théâtres parisiens, les spectacles sont diffusés en streaming sur internet. Les artistes misent sur l’interactivité via des chats et des webcams. Ismaël et Didier, jeunes pianistes professionnels en début de carrière, ont créé leur start-up : elle vend des places pour leurs concerts classiques, à regarder en direct depuis chez soi. Mais le public à distance est-il au rendez-vous ? Cette nouvelle façon de vivre les spectacles est-elle aussi riche en émotions ?

Reportage d'Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Julie Martin et Michel Pignard.

Invité : Elise Lucet reçoit Thomas Dutronc depuis les Folies Bergère.

"L'enquête"

La guerre de l'eau

C’est une bataille qui déchire nos campagnes et transforme nos paysages depuis des années : celle des retenues d’eau. Il y en aurait plus de 100 000 en France, de toutes les tailles. Ces réserves géantes sont construites par les agriculteurs pour stocker l’eau et irriguer les champs l’été.

Mais aujourd’hui, elles font l’objet d’un face-à-face tendu. D’un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation ; face à eux, les défenseurs de l’environnement pour qui il est urgent de préserver et partager cette ressource vitale. Trouveront-ils un terrain d’entente ?

Une enquête d'Alice Gauvin, Eric Maizy et Marielle Krouk.

"Ils changent le monde"

Messages d’espoir

Des centaines de milliers d’Américains vivent depuis des années dans la rue, et la crise économique et sociale actuelle continue d’amplifier ce phénomène. A San Francisco, Kevin Adler et ses équipes ont peut-être trouvé le moyen de les aider à s’en sortir en retrouvant leur famille.

Son idée est simple : des bénévoles vont à la rencontre de personnes sans abri et leur demandent de se présenter en les filmant avec un smartphone. Ces vidéos sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux et sur un site dédié, dans l’espoir qu’elles soient vues par leurs proches. Cette association s’appelle Miracle Messages et parfois, c’est en effet un petit miracle qui survient quand les SDF retrouvent un père, une sœur ou un fils, et prennent un nouveau départ.

Un reportage de Sophie Przychodny, Manon Heurtel, Harold Grenouilleau / Babel Doc.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

