VIDEO. Un message d’espoir

Des centaines de milliers d’Américains vivent depuis des années dans la rue, et la crise économique et sociale actuelle continue d’amplifier ce phénomène. A San Francisco, Kevin Adler et ses équipes ont peut-être trouvé le moyen de les aider à s’en sortir en retrouvant leur famille.

Des messages sur les réseaux sociaux et un site dédié

Son idée est simple : des bénévoles vont à la rencontre de personnes sans abri et leur demandent de se présenter en les filmant avec un smartphone. Ces vidéos sont ensuite diffusées sur les réseaux sociaux et sur un site dédié, dans l’espoir qu’elles soient vues par leurs proches.

Cette association s’appelle Miracle Messages et parfois, c’est en effet un petit miracle qui survient quand les SDF retrouvent un père, une sœur ou un fils, et prennent un nouveau départ.

Un reportage de Sophie Przychodny, Manon Heurtel, Harold Grenouilleau / Babel Doc diffusé dans "Envoyé spécial" le 4 mars 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".