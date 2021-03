VIDEO. Ma nouvelle vie d'artiste

Les artistes, musiciens, comédiens sont privés de public et réduits au silence ? Qu'à cela ne tienne, certains comptent se faire entendre et réinventent leur métier.

Parmi eux, Jean-Louis Aubert. Confiné à la campagne, il chante désormais en direct sur les réseaux sociaux, en attendant de donner un grand concert... virtuel. Une aventure artistique et un nouveau rapport avec ses fans.

L'interactivité au premier rang

Sur les planches de l’Olympia et de certains théâtres parisiens, les spectacles sont diffusés en streaming sur internet. Les artistes misent sur l’interactivité via des chats et des webcams. Ismaël et Didier, jeunes pianistes professionnels en début de carrière, ont créé leur start-up : elle vend des places pour leurs concerts classiques, à regarder en direct depuis chez soi.

Mais le public à distance est-il au rendez-vous ? Cette nouvelle façon de vivre les spectacles est-elle aussi riche en émotions ?

Un reportage d'Olivier Sibille, Mathieu Dreujou, Julie Martin et Michel Pignard diffusé dans "Envoyé spécial" le 4 mars 2021.

