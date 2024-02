"Envoyé spécial" du jeudi 29 février 2024

Au sommaire : "Arnaque aux faux conseillers bancaires", "Gérard Miller : les plaintes s’accumulent", "Top model : le rêve des réfugiées".

Arnaque aux faux conseillers bancaires

Vous avez probablement déjà reçu sur votre téléphone des SMS qui vous demande de renouveler votre carte Vitale, de payer une amende ou de régler des frais postaux. Ces faux messages officiels sont en réalité le point de départ d'une gigantesque arnaque. Le piège est redoutable : en cliquant sur ces messages, vous allez transmettre vos coordonnées et numéro de carte bancaire à des escrocs qui vont vous rappeler en se faisant passer pour votre banque.

En 2022, 18 millions de Français se sont fait avoir pour un préjudice total d'au moins 340 millions d'euros. Une équipe d'"Envoyé spécial" s'est infiltrée dans ce réseau extrêmement bien organisé, qui réunit des dizaines de milliers de jeunes partout en France.

Un reportage de Julien Duponchel, Cyril Théophilos et Adrien Mellot.

Gérard Miller : les plaintes s’accumulent

Depuis un mois, plusieurs femmes accusent le célèbre psychanalyste Gérard Miller de viols ou d’agressions sexuelles. L’une d’elle, Charlotte, était mineure au moment des faits qu’elle dénonce, il y a un peu plus de vingt ans. "Envoyé spécial" l'a accompagnée au commissariat, elle est la première victime présumée à porter plainte et les faits qu’elle dit avoir vécus ne seraient pas prescrits. Romane était, quant à elle, étudiante et aurait été agressée après avoir obtenu un entretien avec le célèbre chroniqueur. Elles décrivent une rencontre au domicile de Gérard Miller, un black-out, l’homme qui les aurait agressées sexuellement, la difficulté à réaliser ce qui leur serait arrivé, et à comprendre comment elles se seraient retrouvées dans cette situation, le soupçonnant de les avoir droguées.

Grâce à de nombreux recoupements, 80 témoignages de collaborateurs, le journal intime d’une plaignante, des images inédites de dessins restituant les faits présumés, "Envoyé spécial" a enquêté sur ce qui pourrait s’apparenter à un processus récurrent. La rencontre entre Gérard Miller et certaines victimes présumées se serait produite sur le plateau de l’émission "On a tout essayé", diffusée au début des années 2000. Certains décrivent un "homme qui faisait son marché, à la recherche de très jeunes filles parfois mineures". Contacté par "Envoyé spécial", le psychanalyste réfute toutes ces accusations, affirme être "certain de n’avoir commis aucune infraction" et se dit "prêt à répondre sur chacun des faits reprochés, mais […] souhaite désormais réserver [sa] parole à l’institution judiciaire".

Un reportage de Chloé Vienne et Lucie Rémy pour Hikari, en partenariat avec la rédaction du magazine "Elle".

Top model : le rêve des réfugiées

Elles sont grandes, belles et ont la peau très noire. Pour leurs défilés de la Fashion Week, les marques du luxe s’arrachent ces top modèles sud-soudanais. En quelques semaines, ces femmes sont passées d'un camp de réfugiés aux podiums de la haute couture. "Envoyé spécial" a rencontré ces mannequins qui vivent un rêve… et souvent un cauchemar.

Elles posent pour les magazines les plus prestigieux, voyagent, dorment dans des hôtels de luxe, et puis du jour au lendemain, tout s’écroule. Certaines sont renvoyées dans la misère, sous une tente, sans eau ni électricité, dans l’un des plus grands camps de réfugiés du monde, en Afrique. Le scandale vient d’éclater : des agences de mannequinat recrutent, depuis plusieurs années, des jeunes femmes pauvres et fragiles dans le camp de Kakuma, situé au nord du Kenya, et finissent par leur réclamer de l’argent et les abandonner. De Paris à Kakuma, enquête sur le tragique destin des mannequins sud-soudanaises.

Un reportage de Lucile Chaussoy, Kilian Le Bouquin et Marion Cantor.

La rédaction d'"Envoyé spécial" vous invite à commenter l'émission sur sa page Facebook ou sur X avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".