Le "service antifraude" de votre banque vous appelle, soi-disant pour vous avertir de transactions suspectes ? Méfiance... "Envoyé spécial" a enquêté sur les arnaques aux faux conseillers bancaires et sur leurs (très jeunes) auteurs. Pour entrer en contact avec eux, le journaliste leur a tendu un piège.

C'est une méthode qui a permis à des réseaux d'escrocs de dérober 340 millions d'euros aux Français en 2022, selon la Banque de France. Le 29 février, "Envoyé spécial" diffuse une enquête sur ces arnaques aux faux conseillers bancaires qui se multiplient. Le journaliste Julien Duponchel a infiltré l'un de ces réseaux et découvert de très jeunes arnaqueurs. Il a ensuite fait volontairement fuiter les numéros d'une carte bleue créée pour l'occasion, ainsi qu'une fausse identité (M. Martin) et un numéro de téléphone associé à une carte SIM prépayée. Un faux profil de victime idéale, qu'il a envoyé dans les conversations infiltrées sur une messagerie cryptée.

Cinq minutes plus tard, un premier arnaqueur a déjà mordu à l'hameçon (il ne sait pas qu'il est enregistré). Il prétend être un certain "M. Muller, du service sécurité fraudes", et avertir le faux M. Martin d'opérations suspectes sur son compte – bien évidemment bidon : il cherche à faire peur à son interlocuteur pour récupérer son argent.

Pour tenter de le faire craquer, le journaliste décide de surjouer la méfiance. Il prévient qu'il va raccrocher et rappeler sa banque, ce qu'il convient de faire en pareil cas... Mais même démasqué, "M. Muller" continue à dérouler un discours parfaitement rodé.

Les appels d'arnaqueurs s'enchaînent

Un seul de ces "alloteurs" (les membres du réseau d'escrocs chargés des appels téléphoniques) va accepter d'échanger avec le journaliste… après avoir essayé de l'arnaquer.

"Je tape plus de 3 000 euros par semaine. (...) Actuellement, la police a aucune preuve comme quoi c'est moi qui passe les paiements." Un "alloteur" membre d'un réseau d'arnaque dans "Envoyé spécial"

En apprenant qu'il parle à un journaliste, l'escroc éclate de rire. Il dit avoir 17 ans et utiliser l'argent qu'il a détourné pour s'acheter des articles de luxe et s'offrir "des vacances dans le Sud ou à Dubaï". Le tout sans le moindre remords : pourquoi "travailler légalement pour 1 800 euros net par mois" quand il peut s'assurer "plus de 3 000 euros par semaine", selon ses dires ?

Pendant ces échanges téléphoniques, d'autres arnaqueurs ont tenté de payer en ligne avec la même carte bleue. En une heure, une trentaine de transactions ont été tentées (et bloquées à temps), pour un montant total de 3 000 euros.

Extrait de "Arnaque aux faux conseillers bancaires", une enquête à voir dans "Envoyé spécial" le 29 février 2024.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".