"Envoyé spécial" du jeudi 29 avril 2021

Au sommaire

Quel point commun entre Cavignac (Gironde), Oulon (Nièvre), Sérignac (Lot), Montmerle-sur-Saône (Ain), Juziers (Yvelines), Pleumeur-Gautier (Côtes-d'Armor), Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), Arc-lès-Gray (Haute-Saône), Montézic (Aveyron) ? Ce sont de petites villes dont le maire a un jour reçu un cadeau presque tombé du ciel : un habitant défunt a légué sa fortune à la commune.

Le don atteint souvent plusieurs millions d'euros, bien plus que le budget annuel. Une lettre posthume explique parfois ce geste. Comment ces villages gèrent-ils cette manne inespérée ? L'ont-ils transformée en bienfait ou en cadeau empoisonné ? Ont-ils respecté la volonté des donateurs ?

Un reportage de Roberto Garçon, Antoine Boddaert, Matthias Somm, Marie Drouet / Babel Doc.

Invité : Paul Melot, ancien maire de Rouez (Sarthe), président de la fondation "Serge et Andrée Le Grou".

Un espion dans la poche ?

Nos téléphones portables enregistrent presque tout ce que nous leur confions : fréquentations, déplacements, achats, mots de passe, goûts, etc. Mais jusqu'où va leur connaissance de notre intimité ? A qui transmettent-ils ces informations privées ? Quel est le niveau de notre surveillance ? Pour le savoir, "Envoyé spécial" a mené plusieurs expériences et a demandé les données personnelles conservées par Facebook et Google. Et ils en savent beaucoup plus que ce que nous croyons...

Le magazine a aussi rencontré un Français installé en Irlande, payé pour écouter des enregistrements collectés par SIRI, et a découvert un marché, celui des données personnelles, où le moindre événement s’échange à prix d’or. Un monde que certains hackers tentent aussi aujourd'hui de combattre au nom de la liberté individuelle.

Une enquête de Raphaële Schapira, Guillaume Beaufils et Adrien Bellay.

Ma vie d'infirmière

C'est leur vocation, le métier qu'elles adorent, le choix d'une vie, mais aujourd'hui, elles n'en peuvent plus. Tiffany, 30 ans, et Anne-Sophie, 49 ans, sont toutes deux infirmières au service réanimation du CHU d'Amiens, dans la Somme. Et la troisième vague de Covid qu'elles affrontent les amène au bord de la rupture.

Malgré le courage, la solidarité et la débrouille dans le service, elles voient des collègues craquer d'épuisement, des patients de plus en plus jeunes qui ne résistent pas à la maladie, des familles désemparées. Elles vivent l'accumulation des décès dans leur service comme un échec. Sans parler de leur vie de famille, mise entre parenthèse depuis un an... "Envoyé spécial" a suivi ces infirmières éprouvées par leur combat.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Claire-Marie Denis et Marielle Krouk.

