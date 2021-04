C'est leur vocation, le métier qu'elles adorent, le choix d'une vie, mais aujourd'hui, elles n'en peuvent plus. Tiffany, 30 ans, et Anne-Sophie, 49 ans, sont toutes deux infirmières au service réanimation du CHU d'Amiens, dans la Somme. Et la troisième vague de Covid qu'elles affrontent les amène au bord de la rupture.

Débrouille, épuisement, et parfois sentiment d'échec

Malgré le courage, la solidarité et la débrouille dans le service, elles voient certains de leurs collègues craquer d'épuisement, des patients de plus en plus jeunes qui ne résistent pas à la maladie, des familles désemparées. Elles vivent l'accumulation des décès dans leur service comme un insupportable échec. Sans parler de leur propre vie de famille, mise entre parenthèse depuis un an... "Envoyé spécial" a suivi ces infirmières éprouvées par leur combat.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Claire-Marie Denis et Marielle Krouk diffusé dans "Envoyé spécial" le 29 avril 2021.

Parmi nos sources

La consultation menée par l’Ordre national des infirmiers sur la situation des infirmiers en octobre 2020.

Liste non exhaustive.

