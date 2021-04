En janvier 2021, un village d'Auvergne a appris qu'il venait d'hériter... de 3 millions d'euros. Il s'agit du legs d'un certain Erich Arthur Schwam : il fait don de l'intégralité de sa fortune au Chambon-sur-Lignon et à ses 2 500 habitants. C'est ici que ce pharmacien de confession juive avait été caché, enfant, ainsi que sa famille, pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur ce plateau à forte majorité protestante, les lieux sont célèbres pour avoir protégé près de 2 500 enfants juifs.

Au moment du legs, personne ne connaît Erich Schwam. La commune se lance alors sur les traces de cet homme décédé à Lyon, à l'âge de 90 ans. Denise Vallat, adjointe au maire et historienne de la région, a réussi à retrouver des documents qui lui ont permis de reconstituer une partie de sa vie.

Originaires d'Autriche, l'enfant et ses parents sont internés dans un camp du sud de la France. En 1942, ils sont sur le point d'être déportés à Auschwitz, mais grâce à une infirmière autrichienne, les Schwam sont exfiltrés en Auvergne où ils trouvent refuge. A la fin de la guerre, Erich Schwam reste en France. Il fera fortune dans des laboratoires pharmaceutiques lyonnais. Très discret, veuf et sans enfant, il n'a jamais raconté son histoire.

Un couple de paysans résistants a hébergé la famille dans son grenier

Denise Vallat a fini par identifier l'endroit qui a abrité Eric Schwam pendant plusieurs semaines en 1943 grâce à un habitant du Chambon, Guy Lafaurie. Quand ce dernier a entendu parler de l'héritage, il a fait le lien avec l'histoire que lui racontait sa mère : comment son grand-oncle, Hippolyte Exbrayat, et son épouse Fanny avaient hébergé une famille juive du nom de Schwam. Depuis, la maison en pierre du couple de paysans résistants a changé de propriétaire et son grenier a été rénové, mais c'est bien ici que les Schwam ont vécu cachés, confinés...

On retrouve ensuite la trace du petit Erich Schwam à l'âge de 12 ans : il a rejoint d'autres enfants juifs dans un pensionnat – l'ancêtre du Collège cévenol. Il a survécu à la guerre, ainsi que ses parents, grâce à l'accueil du Chambon-sur-Lignon et de toute la région. Quatre-vingts ans plus tard, il remercie la commune...

