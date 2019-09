"Envoyé spécial" du jeudi 12 septembre 2019

Nouvelle formule pour "Envoyé spécial" à la rentrée de septembre 2019 : plus de proximité, plus de rencontres, plus d’immersion. Chaque jeudi, Elise Lucet présente l’émission sur le terrain, au contact de celles et ceux qui participent aux reportages. Autour d’elle, des citoyens, les invités, les acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters qui donnent leur nom à l’émission et partagent avec les téléspectateurs les coulisses de leurs enquêtes.

L’émission s’ouvre avec "Le choix d’Envoyé spécial", un reportage, une enquête, une découverte, dont la diffusion est suivie d’un entretien avec un invité. "Envoyé spécial" a aussi des rubriques récurrentes : "Ma vie de…", tournée au plus près du quotidien des Français ; "Ils changent le monde", pour voir à l’œuvre ceux qui, par optimisme, par conviction ou par engagement, trouvent des solutions ; "L’enquête", l’investigation sur les grands thèmes de l'actualité ; "L’Envoyé spécial", le reportage à l’étranger, qui explore, décrypte, montre les grands enjeux de la planète.

Au sommaire

Le choix d’"Envoyé spécial". La Poste sous tension

Depuis de nombreuses années, La Poste est engagée dans une gigantesque modernisation pour s’adapter à la concurrence et à la chute du volume de courrier. Mais en interne, ce que la direction appelle la "réorg" (réorganisation) semble être très mal vécue par certains salariés.

"Envoyé spécial" a recueilli les témoignages inédits de facteurs, cadres, et dirigeants : ils dénoncent une impitoyable pression du résultat, des objectifs fixés par un mystérieux algorithme, un management parfois autoritaire, des restructurations permanentes dans les centres de tri et les services. Surtout, selon ces témoins, en deux ans, près de cinquante salariés se seraient suicidés à cause de ces conditions de travail.

Une enquête signée Pedro Brito Da Fonseca avec Premières Lignes Télévision.

L’Envoyé spécial. Etats-Unis : des enfants en cage

Jakelin, 7 ans, est morte en décembre 2018 juste après avoir franchi la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique alors qu'elle fuyait le Guatemala ; Carlos, un jeune migrant de 16 ans, est décédé alors qu’il était incarcéré dans le plus grand centre de détention provisoire des Etats-Unis. Leur histoire raconte les terribles conditions dans lesquelles sont détenus les enfants migrants aux Etats-Unis.

Ils sont des centaines à être enfermés dans ce qui ressemble à des cages : derrière des grillages, lumière allumée 24 heures sur 24, sans savon ni lit, ils passent parfois plusieurs jours sans pouvoir prendre une douche. Ces centres de détention n’ouvrent que très rarement leurs portes : que se passe-t-il derrière ces murs ? Pourquoi des enfants y meurent-ils ?

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Baptiste Laigle et Nathalie Masson-Cartier.

Ma vie... en apnée

Guillaume Néry a 37 ans. Par deux fois, il a été champion du monde d’apnée, il a battu quatre fois le record du monde. "Envoyé spécial" vous propose de vivre avec lui une plongée en temps réel, quelques minutes sans respirer au fond de la mer.

Que ressent-il à 129 mètres de profondeur ? Se voit-il en rescapé après son accident de 2015, quand il était descendu par erreur à 139 mètres, déclenchant une syncope et un œdème pulmonaire en remontant à la surface ? Aujourd’hui, après avoir nagé avec les cachalots, il s’engage aussi pour la défense des océans. Pour "Envoyé spécial", il raconte l’ivresse des profondeurs.

Un reportage d'Olivier Sibille.

