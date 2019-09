VIDEO. Etats-Unis : des enfants en cage

Ce sont deux visages qui ont interpellé les journalistes d'"Envoyé spécial" : celui d’une petite fille, Jakelin, 7 ans, morte en décembre 2018 juste après avoir franchi la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique alors qu'elle fuyait le Guatemala ; et celui de Carlos, un jeune migrant de 16 ans, décédé alors qu’il était incarcéré dans le plus grand centre de détention provisoire des Etats-Unis.

Derrière des grillages, lumière allumée jour et nuit, sans lit ni savon…

Leur histoire raconte les terribles conditions dans lesquelles sont détenus les enfants migrants aux Etats-Unis. Ils sont des centaines à être enfermés dans ce qui ressemble à des cages : derrière des grillages, lumière allumée 24 heures sur 24, sans savon ni lit, ils passent parfois plusieurs jours sans pouvoir prendre une douche.

Ces centres de détention n’ouvrent que très rarement leurs portes : que se passe-t-il vraiment derrière ces murs ? Pourquoi des enfants y meurent-ils ? Du Guatemala au Texas, nous allons vous raconter l’histoire de Jakelin et de Carlos.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Baptiste Laigle et Nathalie Masson-Cartier diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 septembre 2019.