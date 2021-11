"Complément d'enquête". Zemmour : "Veni, Vidi, Vichy" ?

Près de 11 heures en l'espace d'un mois. C’est le temps de parole d'Eric Zemmour, en mai 2021, sur le plateau des 20 émissions de "Face à l'info", sur CNews, calculé par les équipes de "Complément d'enquête". Chaque numéro durant un peu plus d'une heure, il a monopolisé la moitié du temps de parole à lui seul. A titre de comparaison, c'était trois fois plus qu'Emmanuel Macron... et bien plus que tous ses concurrents à la présidentielle 2022 réunis.

Depuis la rentrée, c’est le polémiste qui donne le ton, fixe l’agenda. Après un débat avec Jean-Luc Mélenchon, il rêve désormais d’affronter Emmanuel Macron en direct. Certains sondages le donnent même au deuxième tour de la présidentielle, alors qu’il n’est pas encore officiellement candidat ! Comment a-t-il réussi son coup ?

L’homme a été condamné par la justice pour "provocation à la discrimination raciale", il est accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, il enchaîne les déclarations chocs sur les prénoms "français" et tente de réhabiliter Pétain et le régime de Vichy. "Complément d’enquête" s’est penché sur le phénomène Zemmour. Que se cache-t-il derrière ses mots, son parcours ? Quels sont ses modèles, ses influences ? Quelle est sa méthode ? Quelles sont ses zones d’ombre ? "Complément d’enquête" sur le "projet Z".

Une enquête réalisée par Lilya Melkonian, Sébastien Lafargue et Matthieu Rénier.

