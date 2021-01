"Complément d'enquête". Tous toqués de TikTok !

Du bras de fer entre Donald Trump et la Chine jusqu'au mouvement #BalanceTonBahut, l’application vidéo TikTok est au cœur de l’actualité. En apparence, c’est simple, c’est fun : on danse, on chante, on se filme.

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce réseau social, dont l'application a été téléchargée par 2 milliards de personnes, qui rend fous les enfants et les ados ? Comment, en quelques mois, ce géant chinois a-t-il réussi à ringardiser ses cousins américains, comme Instagram ou Facebook ?

Un phénomène mondial

Harcèlement, censure, pédopornographie : comment éviter les dérives ? De la Chine aux Etats-Unis, en passant par les cours d’école françaises, "Complément d’enquête" sur cette appli de karaoké devenue un phénomène mondial.

Une enquête de Nathalie Gros pour Capa Presse.

