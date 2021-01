VIDEO. Leurs vidéos touchent des centaines de milliers de jeunes : la French House, neuf influenceurs stars de TikTok

Ils et elles sont jeunes, beaux, dansent bien... et ont déjà trouvé un "métier" lucratif : influenceurs. Ces neuf jeunes regroupés en un collectif baptisé The French House sont des "créateurs de contenus" pour TikTok. Extrait de "Complément d'enquête" sur l'appli chinoise qui rend fous les enfants et les ados.

France 2 France Télévisions Dans un décor de rêve, le château de Tressé, près d'Angers, ils sont neuf jeunes de 16 à 22 ans, réunis pour ce qu'ils considèrent comme leur travail. Louise, Raphaël et les autres se filment avec leur smartphone, en train de poser ou de danser. De courtes vidéos qu'ils posteront sur le réseau social TikTok, encourageant leurs abonnés à reproduire leurs chorégraphies. "Collaborations", partenariats... très bien payés A coup sûr, chacune de ces vidéos sera vue plusieurs centaines de milliers de fois, car les neuf "tiktokeurs" maîtrisent toutes les ficelles pour être suivis par des millions de personnes. Leur succès sur l'application chinoise à la croissance folle chez les mineurs (elle a détrôné YouTube chez les moins de 15 ans) fait d'eux des "influenceurs". Un vrai métier, selon eux, qui consiste à "gérer son image et avoir de l'audience. C'est aussi ce que les marques, elles achètent : notre influence". En huit mois, une trentaine de marques ont déjà signé avec le collectif. Regroupés sous le label The French House, ces amis et rivaux espèrent attirer l'attention des plus grandes. Pour mettre en valeur sur TikTok une robe de la marque Boohoo, Louise est payée un peu plus de 1 000 euros. Océane, elle, touchera une coquette somme pour sélectionner l'heureux gagnant d'un iPhone 12 parmi ceux qui auront le mieux reproduit sa "choré". Sous contrat avec des règles strictes Les membres de la French House ont un manager, aussi jeune qu'eux : Imhotep, 19 ans, qui avoue avoir découvert TikTok pendant le confinement. Tous sont sous contrat. Avec des règles : ne pas fumer, ne pas boire... et alimenter leur compte TikTok en permanence, avec au moins quatre vidéos par jour.