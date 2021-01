VIDEO. Pour savoir à quoi sont exposés nos ados, "Complément d'enquête" a créé un faux compte TikTok

En apparence, c’est fun : on danse, on chante, on se filme, et on poste sur le réseau social. En France, selon une étude, un jeune de 11 à 12 ans sur deux utiliserait TikTok. L'application vidéo chinoise qui monte semble avoir fait des mineurs son cœur de cible. "Complément d'enquête" a voulu savoir exactement à quoi elle expose nos ados.