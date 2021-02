"Complément d'enquête". Chine, la grande offensive

Un an après Wuhan et le début de l’épidémie de Covid-19, on aurait imaginé la Chine à genoux. C’est tout l’inverse. Alors que l’Occident s’enfonce dans la récession, l’empire du Milieu poursuit sa croissance économique, avec +2,3% en 2020. Mais pas question de s’arrêter là : il s'agit désormais de conquérir l’opinion internationale.

Des "loups guerriers" pour promouvoir une Chine fière et conquérante

Ses nouveaux terrains de jeu ? La culture, la communication, et surtout la diplomatie. A l’ONU comme à l’OMS, sa nouvelle génération d’ambassadeurs a un surnom : les "loups guerriers", une référence à un film d’action devenu culte en Chine, un Rambo local qui lutte contre de méchants Occidentaux pour sauver le monde. C’est cette Chine-là, fière et conquérante, que le président Xi Jinping ne cesse de promouvoir.

Des "Français-pandas" dévoués aux intérêts chinois ?

La Chine veut devenir le centre du monde, et en Europe, la France est une terre privilégiée. Qui sont ces "Français-pandas", dévoués aux intérêts chinois ? Comment la Chine impose-t-elle ses valeurs ? Hommes politiques à la solde d’entreprises chinoises, pressions sur les milieux culturels, soupçons d’espionnage dans les domaines scientifique ou militaire : la DGSI est à cran. "Complément d’enquête" sur cette Chine à l’assaut de la planète, bien décidée à conquérir les cœurs et les esprits.

Une enquête de Michael Sztanke pour Babel Doc.

Invité : Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France.

La rédaction de "Complément d'enquête" vous invite à commenter l'émission sur Facebook ou sur Twitter avec le hashtag #ComplementDenquete.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".

