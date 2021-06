"Cancel culture", minorités, grandes oubliées de l'Histoire... Regardez en direct "Complément d'enquête"

C’est un concept qui sème la terreur sur les campus américains et inquiète même Hollywood. La "cancel culture", comprenez la "culture de l’effacement". "Complément d’enquête" sur ce phénomène qui électrise les esprits.

"Cancel culture". Tu m’offenses, je te censure !

Une star de cinéma contrainte d’abandonner un rôle de transgenre face à la pression des réseaux sociaux… Une célèbre série de livres pour enfants retirée de la vente à cause de son contenu jugé discriminant… Un professeur d’université suspendu après avoir refusé de reporter les examens pour ses élèves noirs "traumatisés" par la mort de George Floyd... La "cancel culture" serait-elle l’arme ultime pour défendre les minorités ? Ou une nouvelle forme de censure visant à faire taire les opinions divergentes ? Dans le monde de l’édition, des "sensitive readers", littéralement des "lecteurs sensibles", traquent le moindre mot qui pourrait offenser le public. La génération "woke", c’est-à-dire "éveillée", est-elle devenue trop susceptible ?

Une enquête de Lorraine Gublin.

Invité : Xavier Gorce, dessinateur.

UNEF : touche pas à ma minorité !

En France, la défense des minorités fait aussi parfois grincer des dents. Enquête sur le syndicat étudiant UNEF et ses réunions non mixtes et racisées, ciblées par un amendement sénatorial. Antichambre du Parti socialiste autrefois, l’UNEF est-elle toujours à l’avant-garde des combats de gauche ou a-t-elle, comme l’accusent ses détracteurs, basculé dans une dérive sectaire ?

Une enquête de Louis Milano-Dupont.

Les effacées de l’Histoire

"Complément d’enquête" enfin sur les grandes oubliées de l’Histoire. Vous ne connaissez-pas Alice Guy, réalisatrice et pionnière du cinéma ? Marthe Gautier, la docteure qui a découvert le chromosome de la trisomie 21 ? C’est normal, elles sont restées dans l’ombre, écartées de la postérité par leur entourage masculin. Comment leur rendre justice ? Rebaptiser des rues ou des parcs suffira-t-il à réhabiliter les femmes dans notre mémoire collective ?

Un reportage de Rola Tarsissi.

