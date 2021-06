Son nom et son visage sont inconnus du plus grand nombre, mais c'est elle qui a découvert la cause de la trisomie 21. Marthe Gautier est l'une de ces femmes victimes de "l'effet Matilda", dont la contribution à la science a été passée sous silence. "Complément d'enquête" raconte le 10 juin l'histoire d'une découverte... et d'une dépossession.