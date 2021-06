Parité et diversité à Hollywood : un logiciel et des statistiques pour des scénarios plus inclusifs

A Los Angeles, l'apparition du concept de "cancel culture" aurait-elle révolutionné l'écriture des scénarios ? Désormais, certains studios hollywoodiens utilisent des logiciels pour contrôler la parité et la diversité de leurs scripts, et font appel à des consultants d'un nouveau genre. Un extrait de "Complément d'enquête" du 10 juin 2021.

"Un script peut être analysé en fonction de la représentation des personnages et des dialogues. Par genre, race, orientation sexuelle, handicap", expose la présentation de ce logiciel utilisé par deux géants de Hollywood, Disney et NBCUniversal. Avec son algorithme qui repère des mots-clés, il propose pourcentages et diagrammes comme nouvelles sources d'inspiration... pour des scénarios plus inclusifs.

A Los Angeles, depuis que la "cancel culture" (en français, "culture de l'effacement") électrise les plateaux télé et secoue l'industrie du cinéma, certains studios font appel à un nouveau genre de consultants. Shri Narayanan n'est pas scénariste, mais ingénieur. Avec Madeline Di Nonno, présidente d'une puissante association féministe à Hollywood, il a développé des logiciels qui repèrent la présence des femmes dans les films. Audio et vidéo sont scannés, les visages sont reconnus par l'intelligence artificielle.

La preuve par la statistique du manque de parité et de diversité dans les grosses productions américaines

Le résultat : rien de moins que la preuve par la statistique du manque de parité et de diversité dans les plus grosses productions américaines. Le temps de parole et d'apparition des femmes à l'écran s'affiche ainsi autour de 40%. Mais ce n'est pas tout... "Ce que nous avons découvert, détaille Madeline Di Nonno, c'est que si vous avez une femme et une homme dans un premier rôle, la femme n'est pas entendue de la même manière que l'homme. Elle peut être filmée hors champ, alors que pour un homme, la caméra est toujours sur lui."

Pour les deux associés, il n'est pas question d'empiéter sur la créativité des auteurs, mais seulement de "souligner" un état de fait. "On ne fait qu'apporter un outil pour leur permettre de créer des opportunités, précise Shri Narayanan, et de réfléchir à qui ils ont choisi pour raconter leur histoire : peut-on les raconter de manière plus inclusive sans changer l'intention ?"

Extrait de "Cancel culture : tu m’offenses, je te censure !", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 10 juin 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".