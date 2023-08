Eurozapping : un chercheur suédois alerte sur l'impact du Covid-19 sur les yeux

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 29 août.

Le Covid-19 aurait un impact sur les yeux, selon un chercheur suédois. Helena Sterbeng, patiente, ne peut plus sortir sans ses lunettes de soleil et sa casquette. "J'ai des vertiges et j'ai l'impression que je vais tomber", affirme-t-elle. Le chercheur scandinave indique que ce sont des séquelles du Covid-19 et que celles-ci peuvent se soigner.

Les habitants de Londres (Royaume-Uni) ont manifesté mardi dans la capitale à cause de la mesure mise en place par leur maire, souhaitant élargir la zone d'ultra faible émission dans toute la ville. "C'est injuste et cette mesure touche d'abord les plus pauvres", clame un manifestant.





A Lampedusa (Italie), l'opération de désengorgement des migrants vient de débuter. Environ 2 000 migrants vont quitter cette île pour rejoindre le continent. Ce transfert est organisé par la Croix-Rouge et l'armée