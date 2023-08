Covid-19 : retour du port du masque obligatoire pour les soignants

Le Covid-19 va-t-il perturber la rentrée ? Le virus continue d’évoluer alors le port du masque obligatoire pour les soignants fait son retour dans les hôpitaux.

À la sortie d’un hôpital de Charleville-Mézières (Ardennes) dimanche 27 août, le retour du masque est plutôt bien accueilli par les patients et les visiteurs. "Il le faut, on a vécu une période difficile pendant deux ans. On doit en tirer les conséquences et prendre toutes les précautions", souligne un riverain. Depuis le 24 août, le masque est fortement recommandé pour toutes les personnes se rendant dans un site hospitalier. Des masques sont mis à disposition pour les patients.



Un nouveau variant contagieux

"Les patients qui sont hospitalisés sont vulnérables. Il s’agit de les protéger du risque éventuel de contamination", avance Valérie Burg, coordinatrice générale des soins. Pour le personnel, le masque est même obligatoire à cause de la montée du variant Eris. "C’est un variant qui n’est pas connu des personnes. On ne sait pas si l’efficacité vaccinale est de 100 % et il est très contagieux", explique Dr Benjamin Fradin.