Covid-19 : faut-il craindre le retour du virus ?

Faut-il s'inquiéter de la remontée des contaminations ? Le journaliste et médecin Damien Mascret répond à la question, lundi 28 août, sur le plateau du 12/13.

Les contaminations de Covid-19 ont en hausse actuellement. Faut-il s’en inquiéter ? "À l’évidence l’épidémie redémarre. On teste beaucoup moins c’est vrai, mais quand on se teste on atteint des taux record de positivité. Jusqu’à un sur deux positifs dans certains laboratoires", précise Damien Mascret présent sur le plateau du 12/13, lundi 28 août. "Mais grâce à la vaccination et, malheureusement, aux infections, une large partie de la population est encore bien immunisé contre les formes graves", ajoute-t-il.



Revenir aux mesures de bases

Aux urgences, "on est à seulement 2 200 consultations par semaine en France et seulement une sur trois qui se solde par une hospitalisation", poursuit Damien Mascret. La surveillance du nouveau variant Eris continue tout de même. Par ailleurs, le directeur du centre de recherche qui a identifié Omicron a précisé qu’il "serait une bonne idée d’arrêter de tirer la sonnette d’alarme à chaque fois qu’émerge un descendant d’Omicron sinon la population ne croira plus les scientifiques quand apparaîtra un vrai variant dangereux". Pour l’instant, il faut juste revenir aux mesures de bases en portant le masque.