Angers : le fugitif suspecté d'un double meurtre interpellé

Mardi 4 juillet, le fugitif suspecté d’avoir tué deux personnes et d’en avoir blessé une troisième a été interpellé à Avrillé (Maine-et-Loire). Sa traque aura duré près de 15 jours. Retour sur son parcours.

La fin d’une cavale qui aura duré 15 jours. Il est 13 h, mardi 4 juillet, lorsque le fugitif est interpellé sur un chantier à Avrillé (Maine-et-Loire). Sur une vidéo filmée par un ouvrier, on voit le suspect se débattre. À trois, les policiers réussissent à lui passer les menottes. Depuis combien de temps se cachait-il dans cette petite commune au nord d’Angers ? Ce n’est que lors de leur pause-déjeuner que des ouvriers ont découvert que de la nourriture avait disparu d’un cabanon. Prévenus, les policiers ont minutieusement fouillé l’école en construction avant de tomber sur le suspect.



Le parcours du suspect

Blessé, Stéphane I. 42 ans est désormais neutralisé. Toute la matinée, les gendarmes ont inspecté des centaines de maisons et des cabanons de jardin. Mardi soir, la traque est finie et les riverains sont rassurés. Incarcéré depuis six ans au centre de détention d’Argentan (Orne) pour tentative de meurtre, le suspect avait bénéficié le 20 juin dernier d’une autorisation de sortie administrative, mais n’avait pas rejoint sa cellule.

Deux jours après, une femme de 40 ans qui l’hébergeait, à Angers (Maine-et-Loire), était retrouvée morte à son domicile. Le suspect aurait ensuite fui à Chailland (Mayenne), où il aurait violemment agressé une autre femme enceinte de 26 ans pour lui voler sa voiture. C’est dans ce même village qu’il est soupçonné d’avoir tué un homme de 72 ans pour lui voler son véhicule. Le suspect devrait être placé en garde à vue pour homicide et tentative d’homicide.