Santé : le nombre de cancers a doublé en France

Le nombre de cancers a doublé en France. Le vieillissement et l’augmentation de la population seraient en cause. Mais pas que.

C’est la première cause de décès chez l’homme, le deuxième chez la femme. Le cancer est un enjeu de santé publique en France. Son explosion des cas inquiète. Entre 1990 et les projections pour cette année, le nombre a doublé. Cette hausse spectaculaire s’explique par l’augmentation et le vieillissement de la population. Le cancer le plus fréquent chez l’homme est celui de la prostate (60 000 cas) et chez la femme c’est celui du sein (61 000 cas).

Le tabagisme, un facteur important

Le tabagisme représente 20% des cancers évitables. Ces derniers évoluent avec les comportements. L’évolution du tabagisme, qui diminue chez les hommes et progresse chez les femmes, se répercute sur les chiffres du cancer du poumon. On note une baisse de 0,5% de cancer du poumon chez l’homme, contre une augmentation de 4,3% chez la femme. Parmi les autres facteurs de risque, on observe les pesticides, l’exposition à la population, ou encore les perturbateurs endocriniens.