Handicap : à Limoges, l'insertion réussie de Mathilde dans le monde du travail

La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté, lundi 14 novembre. A cette occasion, rencontre avec Mathilde, un jeune trisomique qui travaille dans une grande enseigne de restauration rapide.

Concentrée et appliquée, Mathilde Farge ne veut surtout pas faire d'erreur. Malgré son handicap, la jeune femme de 26 ans s'épanouit au KFC de Limoges (Haute-Vienne). "Je suis très minutieuse", dit-elle. Elle travaille ici depuis 15 mois. Accompagnée par le Centre de Ressources Régionales Trisomie 21, elle découvre à son rythme le monde professionnel. "On commence généralement par un stage, pour s'intégrer dans l'entreprise, (…) et si tout se passe bien et que l'employeur est aussi d'accord, à ce moment-là on passe sur un contrat de mise à disposition", précise Carine Dubrac, accompagnatrice au Centre.

Bientôt un CDI

Prochaine étape pour Mathilde, une embauche en CDI. Le gérant n'y voit que des avantages. "C'est une bonne chose à la fois pour les personnes qui intègrent avec une situation de handicap, mais également pour les équipes. Ça crée une stimulation dans l'équipe, un échange, (…) un bon état d'esprit dans l'entreprise", explique Loïc Médard, le gérant du KFC. La jeune femme s'est fait une place dans l'équipe, voire même un peu plus. "C'est un petit peu la chouchoute. Elle a soif d'apprendre, donc tout le monde lui consacre du temps", confie Paul Truong, superviseur chez KFC.