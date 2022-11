Environnement : l'île de Mayotte confrontée à une importante déforestation

C'est dans le département de Mayotte que la déforestation est la plus élevée sur le territoire français. L’équivalent d’une surface grande comme 177 terrains de football est rasé chaque année.

Lorsque l’Île de Mayotte est survolée, il est possible d’apercevoir les effets dévastateurs de la déforestation. "Il y a 20 ans en arrière, quand on survolait Petite-Terre, c’était une boule verte (…). C’est que maintenant quand vous prenez le même sentier, il n’y a plus d’arbre", déplore le gérant de Tip Top ULM, Jean-Yves Techer. Beaucoup d’habitants n’ont pas le choix et doivent abattre des arbres pour pouvoir se nourrir ou se loger. Mayotte est le territoire le plus pauvre de France.



Déboiser pour ensuite réhabiliter les parcelles



Parmi les zones déboisées, nombreuses sont celles qui sont occupés dans l’illégalité. Pour éviter ce phénomène, le bureau de surveillance forestière a trouvé une solution. "On détruit, après, on va surveiller pendant un an pour voir si la personne ne revient pas. À partir de là, on va reboiser, c’est-à-dire, on réhabilite la parcelle", décrit Sammy Mchami, le chef du bureau de surveillance forestière du département de Mayotte. D’après Grégoire Savourey, chargé de mission biodiversité, si Mayotte était un pays, il ferait partie du podium mondial des pays ayant été le plus déforesté.