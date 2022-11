Santé : la bronchiolite touche aussi les adultes

Contrairement aux idées reçues, la bronchiolite ne concerne pas que les enfants. Explications, mardi 15 novembre, sur le plateau du 12/13 avec le journaliste et médecin Damien Mascret.

La bronchiolite, une atteinte respiratoire, avec une inflammation, "peut toucher tout le monde", indique, mardi 15 novembre sur le plateau du 12/13, le journaliste et médecin Damien Mascret. Il existe toutefois des différences, liées à l'anatomie. L’arbre respiratoire commence avec la trachée, se divise en deux bronches qui vont dans les poumons, puis ces bronches se divisent en petits canaux, appelés bronchioles. "Quand ces canaux s'enflamment, il y a une inflammation, c'est ce qu'on appelle la bronchiolite", explique le médecin.

Plusieurs causes possibles chez l'adulte

Chez l'enfant de moins de deux ans, c'est essentiellement le virus respiratoire syncytial (VRS) qui cause la bronchiolite. Chez l’adulte, plusieurs causes sont possibles : le tabac, la pollution, d’autres virus, des bactéries, le VRS ou encore certaines maladies "qui fragilisent les poumons ou l’immunité". Il existe deux risques majeurs pour les adultes : dans le cas d'une bronchiolite à VRS, les malades présentent généralement peu de symptômes, et peuvent contaminer les nourrissons sans prendre de précautions. Les personnes âgées, malades ou les femmes enceintes risquent par ailleurs des complications.