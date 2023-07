Algérie : des incendies meurtriers sévissent dans le nord et l’est du pays

De nombreux Algériens ont perdu la vie à cause d’incendies dévastateurs ces derniers jours. La canicule et la végétation aride favorisent les nombreux départs de feu.

Lundi 24 juillet, en début de soirée, le feu est reparti de plus belle dans la région de Béjaïa (Algérie). L’incendie était manifestement encore hors de contrôle. Le feu s’est déclenché dans la nuit de dimanche à lundi et s’est répandu à une vitesse folle. Les maisons sont rapidement brûlées. Les dégâts sont considérables. "L’incendie a commencé à 5 heures du matin, et ici à 8 heures tout était déjà réduit en poussière. Il ne reste rien", témoigne un habitant, dévasté.

Dix militaires tués

Dans la région, un groupe de dix militaires algériens est mort, brulé vif. L’incendie s’est également rapproché du littoral, jusqu’à piéger les touristes sur la plage et dans les hôtels alentours. Un vacancier et père de famille lance un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. "On s’est échappé de la résidence. On a réussi à se réfugier sur un rocher avec ma femme et mes enfants. Il y a toute la fumée noire et la chaleur qui viennent sur nous", explique-t-il. Il a finalement été secouru. Les incendies sont dévorants, notamment en raison de la canicule qui sévit en Algérie.