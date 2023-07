Santé : comment éviter l'insolation ?

À la montagne ou à la mer, il est indispensable de se protéger la tête afin d'éviter l'insolation, mais ça ne suffit pas. Le journaliste et médecin Damien Mascret donne ses conseils aux vacanciers sur le plateau du 12/13.

Bob ou casquette suffisent-ils pour éviter une insolation ? "Eh non, ça ne suffit pas. Jusqu’au début du XXe siècle, on a cru que c’était l’impact direct du soleil sur la tête qui était responsable de l’insolation. Mais non !", répond le journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 12/13, mardi 25 juillet. Il explique : "On croyait cela, car les premiers signes concernent le cerveau : vertiges, mal de tête, irritabilité. Mais il y a aussi une transpiration abondante de tout le corps."

Refroidir le corps

Alors, que faire pour ne pas subir de coup de chaleur ? La priorité est de refroidir son corps, il faut donc se mettre à l’ombre et, si possible, créer un courant d’air. "Il faut aussi boire de l’eau, pour refabriquer de la sueur, car c'est le seul moyen d'évacuer de la chaleur corporelle", conseille le médecin. Vous pouvez également mettre du froid là où passe une grosse artère, par exemple, sur la carotide, dans le cou.