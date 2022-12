États-Unis : une bonne entente et des discussions entre Joe Biden et Emmanuel Macron

Jeudi 1er décembre, la visite d’État d’Emmanuel Macron se poursuit aux États-Unis. Le discours du président de la République et de son homologue Joe Biden étaient résolument fraternels.

Une arrivée solennelle et de longues poignées de mains, l’entente entre Joe Biden et Emmanuel Macron était au beau fixe jeudi 1er décembre, à l’occasion de la visite d’Etat du président français. "Face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l’agression russe contre l’Ukraine et face aux crises multiples qui frappent nos nations, il nous faut savoir redevenir frères d’armes", a notamment déclaré Emmanuel Macron pendant son discours.



Le protectionnisme américain en question

Malgré cette bonne entente affichée entre les deux hommes et les deux pays, le président français avait un message à faire passer à Joe Biden. Il a eu l’occasion de le faire au cours d’un entretien dans le Bureau ovale qui a duré près de deux heures et demie. "Les choix faits, dont je partage les objectifs (…) sont des choix qui vont fragmenter l’occident", a affirmé Emmanuel Macron.