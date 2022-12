Crise énergétique : comment les commerces et les entreprises feront-ils face aux coupures de courant ?

Les Français disposent d’un mois pour se préparer aux grandes pannes de courant anticipées. Les professionnels commencent à penser, jeudi 1er décembre, à la situation qui pourrait, eux-aussi, les attendre en janvier.

De possibles coupures d'électricité, même de deux heures, suscite une inquiétude importante pour des commerçants parisiens. “On ne peut pas encaisser les clients, on n’a pas de lumière, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas accueillir les clients dans ces conditions-là", s’exclame une pâtissière. Dans une poissonnerie, le gérant craint de perdre sa marchandise fragile si les réfrigérateurs venaient à ne pas fonctionner.



“Une journée de perdue”



Les plus grandes entreprises se préparent déjà. Selon les informations de France Télévisions, Auchan et Carrefour se seraient déjà équipées de groupes électrogènes. Ce type d’équipement est trop coûteux pour une PME d’Augny (Moselle), spécialisée dans la découpe et dans le montage de doubles vitrages. “Couper l’électricité avec le temps que cela va me foutre en amont et le temps de la remise en route, c’est une journée perdue”, lance Didier Roche, directeur de l'entreprise. Pas question pour le patron de mettre au chômage partiel ses salariés, même pour une journée. Mais pas toutes les entreprises auront le choix.