Agriculture : la France produit son propre soja

Pour ne plus dépendre des importations de soja qui viennent majoritairement du Brésil, la France développe ses propres cultures de soja.

Le soja est essentiel pour l’agriculture, mais ce dernier est majoritairement importé pour répondre à l’importante demande. Pour ne plus dépendre des importations du Brésil, certains agriculteurs décident de produire leur propre soja. "Il se plait beaucoup dans nos sols, vraiment, le climat et après, il lui faut de l'eau. Nous avons la chance de pouvoir de pouvoir vivre ici", décrit Bruno Ducom, producteur de soja. 500 000 tonnes de soja non-OGM ont été produites en France, en 2021.



Un objectif à long terme

Le soja est ensuite traité dans une usine environnante. Les impuretés de la graine sont d’abord enlevées puis la graine est broyée avant d’être cuite et enfin pressée. "L’objectif demain, lorsqu’on va avoir développé la production végétale et également la transformation, c’est d’approvisionner d’autres zones géographiques de France", explique Jean-Louis Zwick, directeur du pôle agricole de Maïsadour. Ces graines de soja vont ensuite aller nourrir des poules. Toutefois, les prix plus chers du soja français se répercutent sur le prix de la volaille vendu dans les rayons.