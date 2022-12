Inde : filles et garçons portent désormais le même uniforme dans certaines écoles

En Inde, un grand pas pour la parité a été franchi. Les écolières ont désormais le droit de porter la même tenue que les écoliers dans une dizaine d’établissements du sud du pays.

En Inde, si l’égalité des sexes n’est pas respectée, un grand pas a été franchi dans une dizaine d’écoles du sud du pays. En effet, les filles et les garçons portent désormais la même tenue. Ils sont tous vêtus d’un pantalon. "Avant, j’avais une jupe et une chemise, maintenant, j’ai ce pantalon trois quarts. Avec cette nouvelle tenue, je peux jouer et courir. J’adore être habillée comme les garçons", explique une jeune écolière.



Une demande des parents d’élèves

La première école qui a mis en place le port de cet uniforme a accepté une demande des parents d'élèves. "Notre objectif principal, c’était d’apporter un sentiment d’égalité chez nos enfants", affirme Usha Kolalkal, la directrice de l’école. En plus d’être plus libre de leur mouvement, porter un uniforme permet également aux filles d’avoir une plus grande confiance en elle. Toutefois, un garçon, bien conscient du chemin qu’il reste à faire en matière d’égalité, tempère : "Je ne pense pas que le nouvel uniforme va régler tous les problèmes".