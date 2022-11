Chine : les manifestations contre la politique zéro Covid continuent

Lundi 28 novembre, les manifestations continuent en Chine. Les Chinois expriment leur refus des différents confinements ainsi que de la politique zéro Covid du gouvernement.

Des disputes entre force de l’ordre et manifestants, c'est le genre de scènes qui se multiplient dans les rues des villes chinoises. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir respecté les ordres de policiers. Pour empêcher de nouvelles manifestations, des barricades ainsi que des barrières ont été mises en place par les autorités. Dimanche 27 novembre, des manifestations historiques se sont déroulées dans les villes chinoises.



Une situation difficile à supporter

Les manifestants scandaient : "On ne veut plus de test PCR, on veut la liberté". Pour des habitants français qui vivent en Chine, la situation est difficile à supporter. "Ce qui est dur, ce sont les tests PCR en permanence, les confinements qui peuvent arriver du jour au lendemain", réagit Benoit Viguier, designer automobile. Les manifestants tendent aussi des feuilles blanches pour réclamer plus de libertés d’expression.