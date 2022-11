Santé : un nouveau test révolutionnaire est en phase d’expérimentation

Un nouveau test révolutionnaire est en phase d’expérimentation. Il permettrait de dépister en même temps le Covid, la grippe et la bronchiolite chez les enfants.

À l’image de Manon, une enfant qui tousse et développe de la fièvre depuis deux jours, de nombreux enfants sont soumis à un nouveau test qui permet en même temps de dépister la grippe, la bronchiolite et le Covid. "Ça change tout pour la prévention de l’entourage, pour la surveillance et pour le traitement", décrit le docteur Olivier Romain, pédiatre. Il ne faut attendre que trois minutes pour obtenir le résultat du test.



Un test toujours en phase d’expérimentation

Pour le moment, ce test n’est toujours pas en vente, car il n’a pour l’instant pas reçu l’agrément de la haute autorité de santé. À l’heure actuelle, un millier d’enfants auraient été testés alors que le test est toujours soumis à une phase d’expérimentation. L’objectif va être pour les médecins ainsi que pour les parents d’obtenir des résultats plus rapides. Aussi, il aura également un aspect pratique en hiver avec la recrudescence des différentes épidémies.