Santé : la crainte d'une nouvelle vague de Covid avant les fêtes

Lundi 28 novembre, le nombre de cas de Covid a augmenté de 45 % sur une semaine. Les dépistages sont plus nombreux, alors que les Français craignent une nouvelle vague.

Dans les transports en commun de Lille (Nord), le port du masque obligatoire est oublié. "Si je suis malade, s'il y a quelqu'un qui tousse devant moi, je le mets", affirme une femme. Pourtant, le Covid-19 revient en force, lundi 28 novembre. "Nous, on fait des tests tous les jours et actuellement un petit peu plus, on va dire depuis 15 jours, trois semaines", indique Sylvie Vetsel, pharmacienne. Un homme est venu se faire dépister, il ne pensait pas que le Covid était revenu.

Toujours un sous-variant d'Omicron

Cependant, la nouvelle vague de Covid est là, avec 36 334 cas quotidiens durant les sept derniers jours, soit une augmentation de 45 % sur une semaine. "Une grande majorité de la population a soit été contaminée par le virus, soit a été vaccinée (…) ça, c'est plutôt rassurant par rapport aux nouvelles vagues qui pourraient se produire", tempère Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, qui rappelle que le virus est toujours un sous-variant d'Omicron, ce qui limite les formes graves.