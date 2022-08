Rentrée politique : Élisabeth Borne va recevoir les représentants de tous les partis dans les prochaines semaines

L'exécutif n'a qu'un mois devant lui, avant la rentrée du Parlement et un possible blocage. Alors les principales figures de la macronie sont missionnés pour préparer le terrain.

>> Urgence climatique, inflation, retraites, budget... Pour Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, la rentrée s'annonce brûlante

À commencer par la Première ministre : selon les informations de franceinfo, Élisabeth Borne doit recevoir dans les prochaines semaines les représentants de l’ensemble de tous les partis. Les ministres vont, de leur côté, rencontrer directement les parlementaires : Bruno Le Maire et Gabriel Attal discuteront dès cette semaine avec des élus de la majorité mais aussi du PS et de la droite.

Éviter un 49.3

Par ailleurs, le puissant secrétaire général de l’Elysée Alexis Kohler renoue avec sa réunion hebdomadaire : autour de la table se retrouvent présidents de groupe de la majorité et le ministre en charge des relations avec le Parlement, Franck Riester. Leur objectif est d'avancer sur le calendrier et de déminer les nombreux textes piégeux qui attendent la rentrée : en premier lieu, la loi sur l'assurance chômage et celle sur les énergies renouvelables avec son chapitre délicat sur les éoliennes.

L'objectif est d'éviter le 49.3 qui serait synonyme d'une loi adoptée au forceps, ce qui n'enverrait pas un bon signal. Mais certains ministres sont perplexes : "La droite n’a aucun intérêt à nous aider sur le budget, ils n’en tireront aucun bénéfice", explique l'un d'entre eux, dubitatif.