Sobriété énergétique : "Economies choisies plutôt que rationnement subi", ce que va dire Elisabeth Borne devant le Medef

Le plein emploi et surtout la transition écologique : les deux grands axes majeurs du quinquennat seront au programme de la réunion de rentrée du Medef. La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre ce lundi 29 août, avec un discours très attendu de la Première ministre Elisabeth Borne.

Une intervention scrutée après son interview dans le Parisien / Aujourd'hui en France où elle indiquant que le gouvernement ne "va pas contrôler les Français chez eux" concernant les économies d'énergie demandées, tout en ajoutant que "concernant les entreprises, il y aura des contraintes de bon sens"... avant de ne "pas fermer la porte" à la taxe sur les superprofits.

Devant le patronat, la Première ministre doit donc appeler les entreprises et les particuliers à la "mobilisation générale" en matière de sobriété énergétique, avec, toujours en tête, les coupures de gaz russes qui menacent l’hiver des Européens. D'ailleurs, la réunion du Medef va s'ouvrir sur un discours en visio du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Pour les entreprises, "économies choisies plutôt que rationnement subi"

L'heure de la sobriété énergétique, annoncée par Emmanuel Macron lors du 14-Juillet, est enclenchée par Elisabeth Borne qui sonne la charge : soit on se mobilise maintenant, soit le gouvernement devra serrer la vis. Selon nos informations, le mot d'ordre du gouvernement en cette rentrée sera "économies choisies plutôt que rationnement subi". Le mot "rationnement" sera peut-être même prononcé par Elisabeth Borne lors de son discours face au Medef.

Le gouvernement exige des efforts dès septembre, avec une réduction de 10% de la consommation de gaz exigée. La Première ministre donne un mois aux entreprises pour se mettre au pas : "Si on n'est pas à la hauteur, on sera amené à activer des mesures beaucoup plus contraignantes", prévient l’exécutif.

Et la réponse du patronat ne s'est pas fait attendre : "On n'a pas attendu la Première ministre pour rentrer dans la sobriété", assure Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef, invité ce lundi sur France Inter. "Les patrons sont rarement insouciants", poursuit Geoffroy Roux de Bézieux, qui rappelle que "quand les prix augmentent, on réduit sa consommation". " On va essayer, on va faire des efforts, tout le monde est dans le même bateau, on a évidemment intérêt à réduire notre consommation", résume-t-il.

Les Français encouragés aux éco-gestes

Les Français aussi vont devoir faire des économies d'énergie. Dans les bureaux, il ne faudra pas oublier sa petite laine car la température sera de 19 degrés : Elisabeth Borne propose aux entreprises de s’inspirer du plan de sobriété de l’administration. Matignon se montre plus circonspect sur le télétravail : selon les équipes de la Première ministre, les études n'ont pas été très convaincantes sur le sujet.

À la maison, la température recommandée sera aussi de 19 degrés, selon son âge et son état de santé. Il n’y aura pas de coupures de gaz dans les foyers, ne serait ce que pour des raisons techniques, assure le gouvernement.

Mais à travers ce discours devant les entreprises, l'objectif est de toucher tous les Français, pour les appeler à un effort collectif. Une campagne de sensibilisation sur les "éco-gestes" sera d'ailleurs lancée fin septembre ou début octobre au plus tard.