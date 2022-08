Consommation de gaz et d'électricité : les Européens font la chasse au gaspi

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie et rédaction internationale Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le gaz russe se fait de plus en plus rare : 12 pays souffrent déjà d'une baisse de leur approvisionnement, par des coupures totales ou partielles. Pour éviter les pénuries cet hiver, les Européens se sont donc lancés à la fois dans la course aux nouveaux fournisseurs mais aussi dans la chasse au gaspi. Objectif : faire baisser leur consommation de 15% au moins comme le recommande Bruxelles.

Partout, l'administration est la première sommée de montrer l'exemple. En Allemagne – les mesures ont été été annoncées mercredi 24 août – le chauffage sera donc coupé cet hiver dans les halls et couloirs des bâtiments publics, seuls les bureaux individuels seront chauffés, à 19 degrés maximum. Plus d'eau chaude non plus dans les lavabos des toilettes.

Gaz russe : en Allemagne, chauffage limité et panneaux publicitaires éteints cet hiver pour économiser l'énergiehttps://t.co/oQPORODkLV pic.twitter.com/iNJDxcc6jn — franceinfo (@franceinfo) August 25, 2022

Plus d'éclairage inutile : de Berlin à Madrid, les façades des bâtiments publics et les panneaux publicitaires électroniques resteront dans le noir de 22h à 6h du matin. Tout comme 200 monuments historiques dans la capitale allemande – une initiative de la ville. En Espagne, les vitrines des magasins devront elles aussi s'éteindre dès 22h. Obligation qui s'appliquera "jusqu'en novembre 2023" a précisé hier le gouvernement.

La clim à 27°C, pas plus frais !

Quand il fait chaud, on limite aussi la climatisation. Dans les centres commerciaux, les gares et les cinémas espagnols, elle ne doit pas descendre en-dessous de 27°C degrés (en Italie c'est 25°C). Et tous ces locaux ont l’obligation d’installer, avant le 30 septembre, des mécanismes pour permettre la fermeture automatique des portes.

#LaViñeta Sale adelante el decreto energético del Gobierno https://t.co/HZeMYCZUp7 pic.twitter.com/8SXC1ICxCh — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) August 26, 2022

En Espagne, bien que l'exécutif du socialiste Pedro Sánchez ne dispose pas de majorité absolue à l'assemblée, ces mesures controversées ont été votées à 187 voix contre 161 (celles des partis de droite) et une abstention. Au nom de sa faible dépendance au gaz russe et d'une certaine "exception ibérique", Madrid s'était pourtant montré très réticent au début de l'été à prendre de telles mesures, mais au seconde semestre l'an prochain, l'Espagne présidera l'Union européenne : elle ne pouvait pas ne pas se montrer un minimum solidaire.

De son côté la Grèce a lancé "l'opération thermostat", qui consiste à installer des écrans de protection dans les bâtiments publics pour limiter le recours aux climatiseurs. Mais surtout un grand plan de rénovation pour changer les fenêtres ou les systèmes de refroidissement. 640 millions d'euros sont sur la table. C'est à ce prix que le pays espère faire baisser sa consommation d'au moins 10% cette année et 30% en 2030.

Incitation aux éco-gestes individuels

À ce stade en revanche aucun pays n'impose de restrictions aux particuliers. Pas d'obligation mais des incitations aux éco-gestes individuels et aux changements de comportements. La Belgique, pas favorable aux mesures coercitives, a préféré lancer une grande campagne d'information pour inviter chacun à prendre plus souvent son vélo.

Check out our top tips on energy saving for hotels. https://t.co/sYfDBe7WKL — Electric Ireland (@ElectricIreland) August 16, 2022

En Irlande – qui n'est pourtant pas directement concerné par le plan d'économie européen – le distributeur national d'électricité, Electric Ireland, donne plein de conseils pour économiser l'eau dans les hôtels et demande même aux consommateurs de pas mettre plus d'eau que nécessaire dans... la bouilloire pour la préparation du thé, véritable sport national.

Et si vous habitiez aux Pays-Bas, dès le mois d'avril vous auriez vu dans la presse des annonces vous incitant à prendre des douches plus courtes. cinq minutes maxi.