Inflation : la hausse des prix de gros de l'électricité ne touchera pas les consommateurs, assure Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie assure que le plafonnement à 4% de la hausse des prix de l'électricité cette année sera maintenu, et ne fera pas l'objet d'un rattrapage en 2023.

Le prix de l'électricité sur le marché de gros a franchi un seuil symbolique et spectaculaire, vendredi 26 août : le prix du mégawattheure pour 2023 a dépassé 1 000 euros, alors qu'il était de 85 euros un an plus tôt. De quoi donner des sueurs froides aux consommateurs. "Les ménages français ne seront pas touchés par cette augmentation des prix de l'électricité", a cependant affirmé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, samedi, en marge du congrès des cadres de la majorité présidentielle à Metz.

"Nous avons un plafonnement des prix de l'électricité à 4%" qui sera maintenu jusqu'à la fin de l'année, a rappelé le ministre. En 2023, il disparaîtra et devrait être remplacé par des aides plus ciblées, réservées aux Français les plus modestes, avait prévenu la Première ministre Elisabeth Borne en juillet. "Il n'y aura pas de rattrapage sur ce plafonnement en 2023", a cependant promis Bruno Le Maire samedi.

Si les tarifs augmenteront l'an prochain, ces hausses seront "contenues", a ajouté le ministre de l'Economie.