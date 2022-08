Rentrée politique : à gauche, chaque parti organise sa propre université d'été pour se recentrer

Coup d'envoi des universités de la gauche : les quatre formations de la Nupes font chacune leur rentrée de leur côté. Le Parti Communiste à Strasbourg, le Parti Socialiste à Blois et La France Insoumise à Valence, mais ceux qui ouvrent le bal, ce sont les Verts à Grenoble. Même s'il y aura des moments en commun, depuis l'accord trouvé à gauche, chaque parti veut se recentrer sur sa cuisine interne et peaufiner sa stratégie au sein de la Nupes. Cette union se construit avant tout sur un rapport de force.

Les écologistes cherchent à se réinventer

Europe Ecologie-Les Verts se prépare un week-end sobre et studieux, en pleine introspection pour se concentrer à réécrire leur histoire. Des centaines de cadres du parti veulent poser la première pierre d'un grand parti uni, pour être assez fort face aux Insoumis, qui gagnent du terrain sur la question écologique. "Il faut rééquilibrer le rapport de force pour ne pas être à la traîne tout le temps", explique un membre d'Europe Ecologie-Les Verts. L'idée est donc de fusionner toutes les formations du pôle écologiste, pour supprimer définitivement cette image de "gaulois divisés", qui a longtemps collé à la peau du parti.

Une refondation que certains veulent accélérer, à un peu plus de trois mois du congrès : par exemple, lancer dès que possible un référundum interne pour acter le début du chantier. Sur le papier, les Verts veulent simplifier les procédures et les statuts, pour plus de performance et de lisibilité, mais certains en coulisses veulent surtout faire bloc contre l'appétit des Insoumis.

La France Insoumise prête pour le duel

La France Insoumise compte maintenir le duel face à Emmanuel Macron avec ces universités d'été. D'une part, sur le fond, avec des ateliers dédiés au bras de fer à l'Assemblée Nationale ; d'autre part, sur la forme avec des débats contre les ministres Clément Beaune, Marlène Schiappa et Olivia Grégoire. Troisième objectif pour les Insoumis lors de ce week-end d'université d'été : laisser plus de place à la nouvelle génération du parti, dans la perspective d'un après Jean-Luc Mélenchon. Au sein de la nouvelle génération de plus en plus médiatisée, les adhérents tentent de repérer la prochaine figure de proue du mouvement.

Célébrations au Parti socialiste et retrouvailles au Parti communiste

Au Parti socialiste, la jeune génération se prépare à arriver triomphalement à Blois, convaincue d'avoir sauvé le parti en signant l'accord à gauche. Néanmoins, certains de leurs aînés qui s'opposaient à cet accord seront également présents lors de cette université d'été. "On était les enfants bannis, maintenant qu'on a repris force et vigueur, on veut lancer une nouvelle page", assure un porte-parole du PS. Mais il reste à assumer les divisions internes autour de la Nupes.

Chez les communistes, ces universités d'été sont une pré-rentrée, l'occasion de retrouvailles pour les historiques du parti. "Un entre-soi", grince un cadre du parti qui ajoute : "Les Insoumis c'est open-bar, nous on dort ensemble, on mange ensemble". L'ambiance est quelque peu différente de leur vraie rentrée, la Fête de l'Huma, dans deux semaines : Jean-Luc Mélenchon sera présent le 10 septembre, après avoir boudé l'évènement pendant plusieurs années.