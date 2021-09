"Ça fait deux ans qu'on ne s'était pas vus" : les militants communistes retrouvent la Fête de l'Huma

Le festival du Parti communiste se déroule tout le week-end à la Courneuve. Au-delà de la cinquantaine de concerts programmés et du côté festif de cet évènement, les débats et la vie militante perdurent.

Amel recharge son téléphone portable sur un stand dédié où on joue un peu le côté carte postale avec en fond sonore L'internationale. La jeune femme venue du Sud-Ouest a déjà coché un certain nombre de concerts. "Je me suis dit ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu le festival que je vais profiter à fond les trois jours, je vais voir Soso Maness, Fianso, Louis Chedid, Laurent Voulzy et Yseult". Une cinquantaine de concerts sont prévus à la Fête de l’Humanité. La dernière édition avait été annulée à cause de la pandémie. Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, des milliers de personnes sont attendues dans ce festival qui se déroule à la Courneuve en Seine-Saint-Denis.

Quand la caravane de Fabien Roussel passe derrière Amel et qu'on lui demande si ce qu'il raconte l'intéresse, la réponse fuse : "Non !" Le candidat du Parti communiste (PC) à l'élection présidentielle et sa camionnette de toutes les couleurs ne font pas vraiment recette. Mais un peu plus loin, au stand des Landes, Fabien Roussel a plus la cote. "Il est proche de nous, lance Michelle, militante communiste. Il n'est pas sur une autre planète comme notre président actuel."

"Les débats sont très importants"

Pour Michelle, c'est en tout cas l'heure des retrouvailles entre bénévoles. La militante communiste est au service. Au menu foie gras, magret, tourtière, vin et bonne humeur... c'est un peu ça, la recette de la Fête de l'Huma. "Ça fait deux ans qu'on ne s'était pas vu. Ça nous manquait énormément, explique Michelle. Le côté festif, c'est important parce que c'est la vie sociale. Mais les débats sont très importants également. D'entendre autre chose que ce que l'on entend dans les médias lambda."

"On est des bobos, c'est cool de venir", rigole Gabriel avec sa tente sur le dos devant l'entrée du camping-car cet Amiénois ne l'est pas vraiment.

"On est des communistes purs et durs. Du coup, on vient pour soutenir le parti, donner un peu d'argent." Gabriel, venu d'Amiens à franceinfo

Est-ce qu'il va assister aux concerts ou aussi beaucoup aux ateliers ? "Des fois, on tombe sur des gens intéressants, sympa. Et au lieu d'aller voir Tryo on reste avec eux. Donc, finalement, L'humain prime, c'est une fête de l'humanité." Il y a deux ans, la Fête de l'Huma avait accueilli 500 000 visiteurs. Un succès populaire pour un événement inclassable.