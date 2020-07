La 85e édition de la Fête de l'Humanité annulée

En raison de l'épidémie de coronavirus, le directeur du journal l'Humanité a annoncé dans ses colonnes l'annulation du festival qui devait avoir lieu les 11, 12, et 13 septembre prochains.

La 85e Fête de l'Humanité, qui devait se tenir les 11, 12 et 13 septembre à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, est annulée, annonce le directeur du journal l'Humanité, dans ses colonnes lundi 20 juillet au matin.

Cette décision a été prise "la mort dans l'âme" à cause de l'épidémie de coronavirus. "Les risques sanitaires, financiers et judiciaires nous obligent à renoncer à tenir une Fête, même réduite, au parc de La Courneuve", écrit Patrick Le Hyaric, qui avait tenté de maintenir cette 85e édition en réduisant le nombre de participants à 20 000 contre 300 000 habituellement pour les concerts au parc Georges-Valbon à La Courneuve. "Nous éditerons également un hors-série qui valorisera les valeurs et combats portés par la Fête de l’Humanité au fil de son histoire", écrit le directeur du journal.

À la suite de cette annulation, l'Humanité lance un bon de soutien, à 25 euros dont 5 euros seront reversés au Secours populaire. Le journal va "travailler à un évènement d'une autre nature" pour ces trois jours, comme des initiatives culturelles et des débats à La Courneuve. Patrick Le Hyaric évoque "des initiatives culturelles, de grands débats, des actes de solidarité internationale, des prises de parole d’acteurs des mouvements sociaux, citoyens et culturels, en divers lieux de la région parisienne et au-delà" qui se tiendront le même week-end, les 11, 12 et 13 septembre. En 2019, l'évènement avait réuni 800 000 visiteurs.