"Si vous pensez que le PS est mort, alors partez !" : le rapprochement avec La France insoumise en vue des législatives passe mal au sein du Parti socialiste

"Si vous pensez que le PS est mort, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous n'appartenez plus à la gauche, alors partez ! Rejoignez La République en marche." Le Bureau national du Parti socialiste ne s'est pas exactement passé comme prévu, mardi 26 avril au soir. Le Premier secrétaire du PS a dû répondre au courant minoritaire du parti qui n'apprécie guère les discussions en cours avec La France insoumise en vue des élections législatives. "Sinon restez et battez-vous avec nous. Ça nous changera", a-t-il continué, selon des propos rapportés à l'AFP et confirmés par une information du Figaro.

Olivier Faure a été critiqué par des membres du courant minoritaire, opposés à l'adoption, la semaine dernière par le Conseil national (sorte du parlement du parti), d'une résolution proposant de discuter avec les forces de gauche, dont La France insoumise, pour un accord aux législatives. Envisager un accord avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête de la gauche au premier tour de la présidentielle (22% des voix), est un tournant majeur pour le PS, qui s'est souvent opposé à LFI. Mais avec 1,7% des voix à la présidentielle, le PS est en grande difficulté pour les législatives.

Plusieurs démissions

Dans une lettre publiée mardi, la chef du courant minoritaire, Hélène Geoffroy, a estimé que "ce n'est pas une négociation ou un accord qui est proposé" par LFI, "c'est une reddition". Elle a demandé que la stratégie d'Olivier Faure soit soumise "au vote des adhérents".

Mardi soir, le Premier secrétaire fédéral des Yvelines, Boris Venon, partisan de la ligne d'Olivier Faure, a annoncé sa démission. "Je ne puis me résoudre à porter cette stratégie de tentative d’accord avec la gauche radicale qui va à l’encontre de mes valeurs et de ce que je porte politiquement depuis des années", écrit-il dans sa lettre de démission. Dans la foulée, Laurent Azoulai a lui aussi adressé une longue lettre à Olivier Faure pour lui annoncer sa démission du parti. "Les dirigeants de ce parti ne sont plus des concurrents mais des adversaires, voire pire !", écrit-il Laurent Azoulai dans une lettre à Olivier Faure, au lendemain du conseil national.