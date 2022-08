Politique : pour Stéphane Le Foll, "ce n'est pas un congrès qu'il faut aujourd'hui pour le PS, c'est une refondation"

Mercredi 24 août, le maire du Mans (Sarthe), Stéphane Le Foll, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Il revient sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie qui débutera jeudi 25 août : "Il faut entretenir de bonnes relations avec l'Algérie, c'est une clé aussi pour le Maghreb." En ce jour de rentrée politique, avec un premier Conseil des ministres dans la matinée de mercredi, Stéphane Le Foll s'interroge sur "le plan", "l'objectif" et "le cap" du gouvernement. "Ce qui manque aujourd'hui de manière très claire, c'est : où va-t-on ?", estime Stéphane Le Foll.

Stéphane Le Foll prône "l'encadrement" des vols en jet privé

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il fallait "agir et réguler" les vols en jet privé. "Est-ce qu'on peut laisser des gens utiliser des jets privés parce qu'ils ont de l'argent, sans se préoccuper des conséquences environnementales ? (...) Non, on ne peut pas les laisser", estime Stéphane Le Foll, qui prône "l'encadrement" et la "justice". Ancien ministre sous le gouvernement socialiste de François Hollande, Stéphane Le Foll affirme pour conclure que "ce n'est pas un congrès qu'il faut aujourd'hui pour le PS, c'est une refondation, ce sont des états généraux".