Emmanuel Macron en Algérie : le chef de l'Etat veut une visite tournée vers "la jeunesse et l'avenir"

Tournée vers le futur. La visite de trois jours Emmanuel Macron en Algérie, qui débute jeudi, sera orientée "vers l'avenir, les start-up, l'innovation, la jeunesse, des secteurs nouveaux". Le président de la République entend "refonder" durablement une relation abîmée par des mois de brouille mémorielle entre les deux pays, a assuré l'Elysée mardi 23 août. Le chef de l'Etat aura ainsi un "long échange" vendredi avec de jeunes entrepreneurs à Alger et ira aussi à la rencontre de jeunes à Oran, deuxième ville du pays, à l'occasion d'une démonstration de breakdance.

Une visite pour "poursuivre le travail d'apaisement des mémoires"

Cette visite, la deuxième du président Macron en Algérie depuis son élection en 2017, vise à "poser un socle pour refonder, développer" la relation entre Paris et Alger, a insisté la présidence française. Le président français entend "poursuivre le travail d'apaisement des mémoires", mais ce n'est "pas l'objectif premier de cette visite", a fait observer l'Elysée. Le président se rendra au cimetière Saint-Eugène à Alger, où reposent nombre de Français nés en Algérie.

Cette visite intervient au terme d'une séquence chargée de symboles avec le 60e anniversaire des Accords d'Evian (18 mars 1962), qui mirent fin à plus de sept ans de guerre entre insurgés algériens et armée française, et de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet. La relation entre les deux pays s'est détériorée au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron. Ses propos sur la "rente mémorielle" exploitée par le "système politico-militaire" algérien depuis 1962, la "haine de la France" et ses interrogations sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation ont consommé la rupture à l'automne 2021. En réponse, Alger avait rappelé pendant trois mois l'ambassadeur d'Algérie à Paris.