Politique : les propos d’Emmanuel Macron sur le conflit Chine/Taïwan créent la polémique

Emmanuel Macron a provoqué un tollé en appelant les Européens à ne pas être suivistes sur la question de Taïwan.

Alors qu’au large de l’île de Taïwan, la tension reste vive avec la Chine, une déclaration d’Emmanuel Macron le place sous le feu des critiques américaines et européennes. Une phrase prononcée dans l’avion qui ramenait le chef de l'État de Chine, concernant Taïwan : "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devront être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise". Le président estime que l’Europe doit trouver une position indépendante, qui ne soit pas calquée sur celle des États-Unis.



La presse internationale critique

Si la Maison-Blanche dédramatise, certains élus républicains reprochent au chef de l’état de trahir le camp occidental. La presse internationale s’est également montrée critique. "Macron a-t-il perdu la tête ?", s’interroge un journal allemand. Pour les Américains, la France "sape les efforts des Américains pour contrôler la Chine", une analyse partagée par le patron de la droite à l’Assemblée nationale en France. En déplacement aux Pays-Bas, mardi 11 avril, Emmanuel Macron a appelé l’Europe à une plus grande autonomie.