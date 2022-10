"Elle nous fait du mal, autant qu'elle nous fait du bien" : Sandrine Rousseau, une figure médiatique qui divise les Verts

Passée de l'ombre à la lumière, l'écoféministe Sandrine Rousseau déchaîne les passions depuis des mois, entre débat sur le barbecue et plus récemment avec l'affaire Bayou, elle ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique.

C'est une députée isolée parmi ses camarades, lors des journées parlementaires des Verts à Strasbourg jeudi 6 et samedi 7 octobre. Si en un an, Sandrine Rousseau est devenue une figure médiatique du mouvement, celle qui se fait la porte-voix des victimes de violences sexistes et sexuelles divise sa propre famille politique.

Sandrine Rousseau vit les hauts et les bas de l'aventure politique en cercle très fermé, avec notamment un très proche conseiller qui s'occupe d'à peu près tout. Aussi, a-t-on pu voir l’écologiste assez seule cette semaine, à l’écart dans l’hémicycle, et fulminer sur son banc mardi, le regard noir, vers des députés de tous bords venir soutenir Julien Bayou.

"Avec elle, c’est blanc ou noir"

Au sein du parti écologiste, Sandrine Rousseau ne laisse personne indifférent. L'une de ses collègues députées affirme qu'elle sait faire équipe, et la décrit comme "bosseuse", "sérieuse" mais "un peu excessive". "Il y a un truc Malaise TV avec Sandrine", assène une cadre du parti écologiste, qui ne la porte pas dans son coeur.

Cette dernière affirme d'ailleurs que l'écoféministe manque même de "sororité" – de solidarité féminine – avec les autres femmes de son groupe : "Il faut que tout le monde la soutienne mais elle, elle ne soutient jamais personne". Un autre député écologiste tempère : "C'est Sandrine qui occupe le boulevard : elle énerve, mais elle fait des choses." Il préfère résumer en ces termes : "Elle nous fait du mal autant qu'elle nous fait du bien."

Le moment qui cristallise les tensions reste sans aucun doute la séquence sur le plateau de C à Vous, sur France 5, qui a initié l'affaire Bayou. En une minute de télévision, le clivage s’est transformé en fracture. Sandrine Rousseau évoque face caméra les violences psychologiques qu'aurait fait subir Julien Bayou à son ex-compagne : pour plusieurs membres de son camp, elle vient de franchir une ligne rouge. "Elle a une idéologie totalitaire : avec elle, c’est blanc ou noir", glisse un poids-lourd du camp socialiste.

Dans son entourage, on assume cette radicalité. Pour l'un de ses proches, c'est même un sacerdoce. "Ces révélations fragilisent beaucoup Sandrine", regrette-t-il, à trois mois du congrès des Verts. "Elle ne le fait pas par plaisir", selon lui, mais pour les femmes, estimant que si Sandrine Rousseau est présentée comme une machine à buzz, elle rapporte au camp écologiste des militants, et surtout une visibilité inespérée pour un parti endormi.